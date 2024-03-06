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Котов, Вавринка и Берреттини заявились на турнир категории АТР-250 в Марракеше

Котов, Вавринка и Берреттини заявились на турнир категории АТР-250 в Марракеше
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Стал известен заявочный список турнира ATP-250 в Марракеше (Марокко), который пройдёт с 1 по 7 апреля.

Заявку возглавил 36-я ракетка мира, серб Ласло Джере. Также на турнире планируют сыграть россиянин Павел Котов (67-я ракетка мира), Александр Шевченко (Казахстан, 51) и Стэн Вавринка (Швейцария, 70).

Отмечается, что защищённым рейтингом воспользовался итальянец Маттео Берреттини, который возвращается в тур после травмы. На данный момент итальянский теннисист занимает 154-ю строчку в рейтинге АТР.

Действующим чемпионом турнира является испанец Роберто Карбальес-Баэна (64).

Полный заявочный лист выглядит таким образом:

Ранее стало известно, кто выступит на турнире категории АТР-250 в Эшториле, который также пройдёт с 1 по 7 апреля.

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