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Хуркач, Рууд и Тим выступят на грунтовом турнире в Эшториле

Хуркач, Рууд и Тим выступят на грунтовом турнире в Эшториле
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Стал известен заявочный список турнира ATP-250 в Эшториле (Португалия), который пройдёт с 1 по 7 апреля.

Заявку возглавил восьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач. Также там сыграют действующий чемпион турнира Каспер Рууд (Норвегия, 9), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 23), Лоренцо Музетти (Италия, 26), Гаэль Монфис (Франция, 54) и Доминик Тим (Австрия, 91).

Отмечается, что организаторы предоставили уайлд-кард португальцу Жоау Соузе, который на данный момент занимает 275-ю строчку в рейтинге АТР.

Полный заявочный лист выглядит таким образом:

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