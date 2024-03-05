Хуркач, Рууд и Тим выступят на грунтовом турнире в Эшториле

Стал известен заявочный список турнира ATP-250 в Эшториле (Португалия), который пройдёт с 1 по 7 апреля.

Заявку возглавил восьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач. Также там сыграют действующий чемпион турнира Каспер Рууд (Норвегия, 9), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 23), Лоренцо Музетти (Италия, 26), Гаэль Монфис (Франция, 54) и Доминик Тим (Австрия, 91).

Отмечается, что организаторы предоставили уайлд-кард португальцу Жоау Соузе, который на данный момент занимает 275-ю строчку в рейтинге АТР.

Полный заявочный лист выглядит таким образом:

Ранее российские теннисисты и теннисистки узнали потенциальных соперников на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), которой пройдёт с 6 по 17 марта.