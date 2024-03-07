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Александр Шевченко — Доминик Кёпфер 6:3, 1:6, 7:6 (7:3), кто победил, результат матча турнира в Индиан-Уэллсе 6 марта

Александр Шевченко с победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе
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57-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко c победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе. В первом круге он обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (7:3).

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
06 марта 2024, среда. 23:05 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 7
3 		6 6 3
         
Доминик Кёпфер
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер

Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. За это время Шевченко выполнил семь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Кёпфера семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Шевченко сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь матчей турнира в Индиан-Уэллсе
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