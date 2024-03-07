Александр Шевченко с победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе

57-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко c победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе. В первом круге он обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. За это время Шевченко выполнил семь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Кёпфера семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Шевченко сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.