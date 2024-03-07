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ITF: российские теннисисты не смогут выступить в миксте на ОИ-2024

ITF: российские теннисисты не смогут выступить в миксте на ОИ-2024
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Выступление российских теннисистов на Олимпийских играх в Париже разрешено только в одиночном и парном разряде, в миксте они выступать не будут, об этом заявили в пресс-службе ITF.

«Российские теннисисты смогут сыграть в одиночном и парном разрядах», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Напомним, 6 марта Международная федерация тенниса разрешила российским и белорусским теннисистам участвовать в Олимпийских играх — 2024 под нейтральным флагом с условием соблюдения всех критериев, которые ранее выдвигал МОК.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх в 2021 году серебряным призёром в одиночном разряде стал Карен Хачанов. В финальном матче микста боролись две пары из России. Победа осталась за Андреем Рублёвым и Анастасией Павлюченковой.

Ранее от другого источника сообщалось, что теннисисты смогут выступить во всех разрядах, включая микст.

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Источник: российские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде-2024 во всех разрядах
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