Российские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде-2024 во всех разрядах

Российские теннисисты смогут выступить во всех разрядах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Стало известно, что, помимо одиночных разрядов у мужчин и женщин, российские теннисисты смогут выступить в парных разрядах и у мужчин, и у женщин, и в миксте.

По правилам одиночных разрядов, каждая страна может выставить максимум по четыре игрока. Отбор будет осуществляться по рейтингу, который выйдет 10 июня.

Напомним, сегодня, 6 марта, стало известно, что Международная федерация тенниса приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры, на которых также смогут сыграть российские спортсмены, пройдут с 28 августа по 8 сентября.