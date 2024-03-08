Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анна Калинская опубликовала поздравление с Международным женским днём.

«Сегодня наш день, девочки. Счастливого Женского дня! Давайте продолжать быть добрыми, красивыми, сильными, любящими и заботливыми. Никогда не забывайте, что вы любимы и ценны», — написала спортсменка в социальной сети.

Напомним, в этом сезоне Анна Калинская доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, где уступила 12-й сеяной китаянке Чжэн Циньвэнь, а также играла в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), по ходу соревнований одержав уверенную победу на первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек.

В субботу, 9 марта, утром по Москве россиянка сыграет во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где встретится с 77-й ракеткой мира из США Тэйлор Таунсенд.