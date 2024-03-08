Экс-россиянин Шевченко снялся с турнира по ходу матча и пропустил Серундоло в третий круг

Сегодня, 8 марта, состоялся матч между казахстанским теннисистом Александром Шевченко и аргентинцем Франсиско Серундоло. Поединок завершился со счётом 6:2, 3:1 в пользу Серундоло — при этом счёте теннисист из Казахстана снялся с турнира.
Матч завершился на 50-й минуте. Аргентинец к этому времени успел реализовать три брейк-пойнта и допустить две двойные ошибки. На счету обоих теннисистов по одному эйсу. Шевченко сделал одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
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Напомним, ранее теннисисты не встречались на корте. До 2024 года Шевченко выступал за Россию, однако решил сменить спортивное гражданство, заявив, что эта страна в него поверила.
Теперь аргентинцу, получившему на турнире 22-й номер посева, предстоит в третьем круге встретиться с победителем матча между чехом Якубом Меншиком и Беном Шелтоном из США.
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