«Очень хочу побороться за медаль». Соболенко — об участии на Олимпиаде-2024

Белорусская теннисистка и вторая ракетка мира среди женщин в одиночном разряде Арина Соболенко рассказала, что график в этом сезоне очень тесный, но она сделает всё, чтобы восстановиться к Олимпиаде и побороться за медаль.

«В этом сезоне сложилась интересная ситуация. Расписание очень плотное, всё очень тесно. Странно видеть, что мы сначала играем на грунте, потом на траве, потом опять на грунте. Я не знаю, насколько это хорошо для организма.

Я очень рада выступить на ещё одной Олимпиаде. Надеюсь, что приеду морально и физически подготовленной. Очень хочу побороться за медаль", — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, что сейчас Соболенко определена под вторым номером посева в Индиан-Уэллсе (США) и во втором круге сыграет свой дебютный матч с Питон Стиринс из США.