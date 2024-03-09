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Вероника Кудерметова вышла в третий круг Индиан-Уэллса, переиграв в двух сетах Нао Хибино

Вероника Кудерметова вышла в третий круг Индиан-Уэллса, переиграв в двух сетах Нао Хибино
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19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США), на котором посеяна под 17-м номером. В матче второго круга Кудерметова обыграла в двух сетах 80-юв рейтинге WTA Нао Хибино из Японии — 6:1, 7:5.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 00:50 МСК
Нао Хибино
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

В третьем круге Кудерметова встретится с 36-летней экс-первой ракеткой мира Анжеликой Кербер из Германии.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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