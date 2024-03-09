Вероника Кудерметова вышла в третий круг Индиан-Уэллса, переиграв в двух сетах Нао Хибино

19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США), на котором посеяна под 17-м номером. В матче второго круга Кудерметова обыграла в двух сетах 80-юв рейтинге WTA Нао Хибино из Японии — 6:1, 7:5.

В третьем круге Кудерметова встретится с 36-летней экс-первой ракеткой мира Анжеликой Кербер из Германии.