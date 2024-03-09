Вероника Кудерметова вышла в третий круг Индиан-Уэллса, переиграв в двух сетах Нао Хибино
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19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США), на котором посеяна под 17-м номером. В матче второго круга Кудерметова обыграла в двух сетах 80-юв рейтинге WTA Нао Хибино из Японии — 6:1, 7:5.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 00:50 МСК
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|5
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|7
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
В третьем круге Кудерметова встретится с 36-летней экс-первой ракеткой мира Анжеликой Кербер из Германии.
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