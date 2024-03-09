Кербер высказалась о неожиданной победе над Остапенко на турнире в Индиан-Уэллсе

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, чемпионка трёх турниров «Большого шлема», прокомментировала победу в матче с 10-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, который проходит в США (5:7, 6:3, 6:3).
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
«Знаете, ребята, играть перед вами – это просто здорово. Вот почему я вернулась. Потому что у меня есть эмоции. Я вижу вас всех, ребята. Спасибо вам за лучшую поддержку», – приводит слова Кербер The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).
В третьем круге Анжелика Кербер встретится с 19-й ракеткой мира из России Вероникой Кудерметовой.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.
- 9 марта 2024
-
08:13
-
08:03
-
07:25
-
07:16
-
06:21
-
04:04
-
03:58
-
02:56
-
02:40
-
02:36
-
02:31
-
02:01
-
01:27
-
01:27
-
01:08
-
00:54
-
00:34
-
00:33
-
00:03
- 8 марта 2024
-
23:39
-
23:29
-
23:17
-
21:43
-
21:20
-
20:26
-
20:15
-
19:58
-
19:16
-
18:32
-
16:42
-
16:26
-
16:04
-
15:51
-
15:32
-
15:22