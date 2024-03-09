Кербер высказалась о неожиданной победе над Остапенко на турнире в Индиан-Уэллсе

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, чемпионка трёх турниров «Большого шлема», прокомментировала победу в матче с 10-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, который проходит в США (5:7, 6:3, 6:3).

«Знаете, ребята, играть перед вами – это просто здорово. Вот почему я вернулась. Потому что у меня есть эмоции. Я вижу вас всех, ребята. Спасибо вам за лучшую поддержку», – приводит слова Кербер The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).

В третьем круге Анжелика Кербер встретится с 19-й ракеткой мира из России Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.