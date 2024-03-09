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Анастасия Потапова – Мари Боузкова 7:5 6:1, победила Потапова, результат матча в Индиан-Уэллсе 9 марта

Анастасия Потапова обыграла Мари Боузкову и вышла в 3-й раунд турнира в Индиан-Уэллсе
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Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова и 40-я ракетка мира Мари Боузкова, представляющая Чехию. В двух сетах победу одержала россиянка со счётом 7:5, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 04:50 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Потапова сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Боузковой две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Спортсменка из Чехии не сделала ни одного эйса.

Во третьем круге Потапова сыграет с победительницей встречи между Надией Подороской из Аргентины и американкой Кейлой Дей.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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