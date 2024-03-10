Анна Блинкова обыграла Джессику Пегулу и вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе

В первом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 45-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и пятая ракетка мира Джессика Пегула, представляющая США. В трёх сетах победу одержала россиянка со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Блинкова сделала три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы один эйс, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Во третьем круге Блинкова сыграет с теннисисткой из Франции 61-й ракеткой мира Диан Парри, которая в трёх сетах обыграла канадку Лейлу Фернандес.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.