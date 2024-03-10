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Анна Блинкова – Джессика Пегула 6:2 3:6 6:3, победила Блинкова, результат матча в Индиан-Уэллсе 10 марта

Анна Блинкова обыграла Джессику Пегулу и вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
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В первом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 45-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и пятая ракетка мира Джессика Пегула, представляющая США. В трёх сетах победу одержала россиянка со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 00:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		3 6
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Блинкова сделала три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы один эйс, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Во третьем круге Блинкова сыграет с теннисисткой из Франции 61-й ракеткой мира Диан Парри, которая в трёх сетах обыграла канадку Лейлу Фернандес.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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