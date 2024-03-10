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Блинкова прокомментировала победу над пятой ракеткой мира на турнире в Индиан-Уэллсе

Блинкова прокомментировала победу над пятой ракеткой мира на турнире в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе над пятой ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 00:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		3 6
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

«Конечно, я пошла к своей команде после матча. Я так благодарна им за нашу работу. У меня нет слов. Мы так многого достигли вместе. В последнее время мои мечты сбываются. Я им очень благодарна», — приводит слова Блинковой The Tennis Letter.

Во третьем круге Блинкова сыграет с теннисисткой из Франции 61-й ракеткой мира Диан Парри, которая в трёх сетах обыграла канадку Лейлу Фернандес.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
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