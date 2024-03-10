Людмила Самсонова проиграла Наоми Осаке и покинула турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

15-й ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уступила экс-первой ракетке мира японке Наоми Осаке (287-я ракетка) во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 6:3 в пользу Осаки.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Осака сделала три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Самсоновой два эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
В третьем круге Осака сыграет с теннисисткой из Бельгии 28-й ракеткой мира Элисе Мертенс.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.
- 10 марта 2024
-
04:34
-
04:28
-
04:19
-
04:09
-
02:58
-
02:22
-
01:38
-
00:50
-
00:32
-
00:27
- 9 марта 2024
-
23:50
-
23:38
-
23:30
-
22:56
-
22:50
-
22:45
-
22:10
-
22:04
-
20:38
-
20:00
-
19:45
-
19:11
-
18:32
-
17:49
-
17:36
-
16:24
-
15:52
-
15:46
-
15:24
-
14:06
-
13:30
-
12:44
-
12:31
-
11:55
-
11:18