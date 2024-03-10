Людмила Самсонова проиграла Наоми Осаке и покинула турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

15-й ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уступила экс-первой ракетке мира японке Наоми Осаке (287-я ракетка) во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 6:3 в пользу Осаки.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Осака сделала три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Самсоновой два эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге Осака сыграет с теннисисткой из Бельгии 28-й ракеткой мира Элисе Мертенс.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.