Арина Соболенко пробилась в третий круг Индиан-Уэллса, отыграв у Стирнс четыре матчбола

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси вышла в третий круг турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеяна под вторым номером. В матче второго круга Соболенко переиграла в трёх сетах американскую теннисистку Питон Стирнс (64-я в рейтинге WTA) — 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6).

Матч продлился 2 часа 38 минут. В десятом гейме решающего сета при счёте 5:4 и подаче Стирнс на матч Соболенко отыграла четыре матчбола, забрав гейм со счёта 40-0 в пользу соперницы. После этого на тай-брейке уже у белорусской теннисистки были три матчбола на счёте 6:3, но американка смогла их отыграть, судьбу матча решил мини-брейк Арины при счёте 7:6.

В третьем круге Соболенко встретится с Эммой Радукану из Великобритании (250-я в мировой классификации).