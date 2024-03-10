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Питон Стирнс – Арина Соболенко 7:6, 2:6, 6:7, кто победил, результат матча 1/32 финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе 10 марта

Арина Соболенко пробилась в третий круг Индиан-Уэллса, отыграв у Стирнс четыре матчбола
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси вышла в третий круг турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеяна под вторым номером. В матче второго круга Соболенко переиграла в трёх сетах американскую теннисистку Питон Стирнс (64-я в рейтинге WTA) — 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6).

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 05:10 МСК
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 6 6
6 2 		6 7 8
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Матч продлился 2 часа 38 минут. В десятом гейме решающего сета при счёте 5:4 и подаче Стирнс на матч Соболенко отыграла четыре матчбола, забрав гейм со счёта 40-0 в пользу соперницы. После этого на тай-брейке уже у белорусской теннисистки были три матчбола на счёте 6:3, но американка смогла их отыграть, судьбу матча решил мини-брейк Арины при счёте 7:6.

В третьем круге Соболенко встретится с Эммой Радукану из Великобритании (250-я в мировой классификации).

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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