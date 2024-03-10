Соболенко — о победе на старте Индиан-Уэллса: я сегодня боролась как тигр

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над американской теннисисткой Питон Стирнс во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Думаю, я была права, когда сделала эту татуировку с изображением тигра. Сегодня я боролась как тигр.

Это был просто сумасшедший матч. Мне пришлось очень много поработать, чтобы добиться этой победы. Это определённо волшебное место. Со мной только что произошло волшебство. У меня нет слов. Не знаю, что сказать. Это просто безумие. Мне очень хотелось выиграть этот матч, вернуться и ещё раз насладиться этой атмосферой», — сказала Арина после игры.

Напомним, в матче второго круга Соболенко переиграла в трёх сетах американскую теннисистку Питон Стирнс (64-е место в рейтинге WTA). Счёт — 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6). Матч продлился 2 часа 38 минут.

В третьем круге Арина Соболенко встретится с Эммой Радукану из Великобритании.