Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Индиан-Уэллс-2024, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 10 марта, пройдёт пятый игровой день турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Будут сыграны матчи третьего круга соревнований. Начало встреч первого запуска у женщин — в 21:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием и примерным временем начала женских матчей пятого игрового дня турнира в Индиан-Уэллсе.

10 марта

21:00

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Линда Носкова (Чехия, 26)

22:30

Мэдисон Кис (США, 18) — Юлия Путинцева (Казахстан)

23:00

Анна Калинская (Россия, 21) — Ясмине Паолини (Италия, 13)

11 марта

00:00

Надия Подороска (Аргентина, LL) — Анастасия Потапова (Россия, 28)

00:30

Анжелика Кербер (Германия, SR) — Вероника Кудерметова (Россия, 17)

4:00

Каролина Возняцки (Дания, WC) — Кэти Волынец (США, WC)

6:00

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 12) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 22)