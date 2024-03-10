Индиан-Уэллс-2024, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 10 марта, пройдёт пятый игровой день турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Будут сыграны матчи третьего круга соревнований. Начало встреч первого запуска у женщин — в 21:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием и примерным временем начала женских матчей пятого игрового дня турнира в Индиан-Уэллсе.
10 марта
21:00
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Линда Носкова (Чехия, 26)
22:30
Мэдисон Кис (США, 18) — Юлия Путинцева (Казахстан)
23:00
Анна Калинская (Россия, 21) — Ясмине Паолини (Италия, 13)
11 марта
00:00
Надия Подороска (Аргентина, LL) — Анастасия Потапова (Россия, 28)
00:30
Анжелика Кербер (Германия, SR) — Вероника Кудерметова (Россия, 17)
4:00
Каролина Возняцки (Дания, WC) — Кэти Волынец (США, WC)
6:00
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 12) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 22)