Григор Димитров — о достижении целей: всегда лучше, когда ты реализуешь цели шаг за шагом

Болгарский теннисист, 13-я ракетка мира Григор Димитров рассказал о постановке и достижении целей.

«Самое главное – быть в моменте. Я думаю, что единственное, чему я научился не только в спорте, которым занимаюсь, но и за его пределами, — это то, что перед нами всегда только момент. Раньше я входил в десятку лучших. Я был третьим. Всё было здорово. Конечно, мне бы это нравилось. Это привилегия – испытывать такое давление.

Но у меня другой квест, мне сейчас предстоит сражаться в других битвах. Будь то игрок из топ-10, топ-5, что бы это ни было, это круто. Но всегда лучше, когда ты реализуешь цели шаг за шагом. Ставишь перед собой какие-то цели, реализуешь их, а потом ищешь следующую», — сказал Димитров на пресс-конференции.

Завтра, 11 марта, в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) болгарский теннисист сыграет с 35-летнем представителем Франции Адрианом Маннарино. Начало матча запланировано на 21:00 мск.