Фото: Ана Иванович с Бастианом Швайнштайгером посетили церемонию вручения премии «Оскар»

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович вместе с мужем, чемпионом мира 2014 года по футболу Бастианом Швайнштайгером посетили церемонию вручения наград премии «Оскар»-2024. Она прошла в ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе (США).

Ана Иванович с мужем Фото: Из личного архива Аны Иванович.

«Отправляемся на Оскар», — подписала свой пост Ана Иванович в соцсетях.

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. В октябре 2019 года Бастиан объявил о завершении карьеры. У пары трое детей – два сына Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.

Помимо успеха на «Ролан Гаррос», Иванович доходила до финала Australian Open в 2008 году и до полуфинала на Уимблдоне-2007. Также в активе Аны 14 титулов на турнирах WTA.