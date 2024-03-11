Камилла Рахимова обыграла Чирико и вышла в 1/8 финала турнира в Чарльстоне

95-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в 1/8 финала турнира категории WTA-125 в Чарльстоне (США).

В матче 1/16 финала россиянка со счётом 6:4, 6:4 переиграла 257-ю ракетку мира американку Луизу Чирико. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.

За это время Рахимова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Чирико шесть эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем раунде Рахимова сыграет либо с Чжу Линь (Китай), либо с квалифаером, который будет определён позднее.

Турнир завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 900 тыс.