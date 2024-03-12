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Слоан Стивенс — Дарья Касаткина — 6:2, 4:6, 4:6, кто победил, результат матча турнира в Индиан-Уэллсе, 12 марта

Касаткина обыграла Стивенс и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/16 финала турнира она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 23:50 МСК
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
2 		6 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. За это время Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Стивенс одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет с китаянкой Юань Юэ.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь матчей турнира в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
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