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Касаткина обыграла Стивенс и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/16 финала турнира она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. За это время Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Стивенс одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет с китаянкой Юань Юэ.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.