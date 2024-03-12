Касаткина вымотала чемпионку ТБШ и добилась камбэка. Дарья — в 4-м круге Индиан-Уэллса

На «тысячнике» в Индиан-Уэллсе в ночь на вторник, 12 марта, продолжаются женские матчи третьего круга. За возможность выйти в четвёртый раунд американских соревнований россиянка Дарья Касаткина (12) поборолась с хозяйкой кортов Слоан Стивенс (44).

Обе теннисистки на старте матча действовали уверенно, но уже в четвёртом гейме Касаткина немного растеряла решительность, подарила Стивенс три брейк-пойнта, а затем позволила сопернице захватить преимущество и повести со счётом 3:1. В следующем же гейме у Дарьи было два шанса сделать обратный брейк, но ни одним из них она из-за невынужденных ошибок не воспользовалась.

Много неточностей было у обеих спортсменок, но у Касаткиной непростительных ошибок оказалось чуть больше. При опасном счёте 2:5 Дарья не смогла удержать свою подачу, допустила двойную и тем самым помогла Слоан за 29 минут забрать первую партию.

В начале второго сета Касаткина стала играть немного надёжнее и мощнее, благодаря чему на первой же подаче соперницы сделала ранний брейк. И если сил у россиянки во второй партии прибавилось, то о стабильности говорить было пока рано: подтвердить брейк в следующем же гейме Дарья не смогла, и американка сравняла счёт до 1:1.

Всё более неровной стала игра Стивенс к середине второго сета: появилась излишняя осторожность и растерялась концентрация. Это помогло Касаткиной в пятом гейме сделать ещё один брейк, затем подтвердить его и повести со счётом 4:2.

Принципиальный момент возник в восьмом гейме на подаче россиянки, когда счёт четырежды доходил до «ровно», но победа в этой мини-партии всё же осталась за Дарьей. После этого всё пошло своим чередом: Касаткина при счёте 5:4 вышла подавать на сет, с трудом и отыгранными брейк-пойнтами забрала этот гейм и закрыла вторую партию, длившуюся аж 54 минуты. У Стивенс, казалось, сил к этому моменту осталось совсем немного.

К третьему сету многое действительно расклеилось у американки, потому первую же свою подачу, как и в предыдущей партии, она отдала Касаткиной. А потом всё склеилось обратно – и Слоан сделала обратный брейк. Правда, тут же игра американки снова развалилась, она разбила ракетку и отдала ещё одну свою подачу россиянке. Дарья повела со счётом 2:1.

Качели в этой игре не планировали останавливаться вплоть до конца решающей партии. Когда казалось, что Касаткина должна уверенно повести с брейком и довести игру до победы, она ошибалась и помогала Стивенс делать брейк. Затем Дарья снова забирала подачу американки, а после этого дарила свои геймы сопернице.

Остановить обмен брейками Касаткиной удалось лишь при счёте 5:4 на своей подаче. Дарья наконец забрала свой гейм и завершила этот нелёгкий матч с итоговым счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Теннисистки встретились друг с другом второй раз за год. Прошлый их матч состоялся во втором круге Australian Open – 2024, где Стивенс одержала победу со счётом 4:6, 6:3, 6:3. После сегодняшней игры счёт личных встреч стал 4-2 в пользу американки (был 4-1).

Лучшим результатом Касаткиной в Индиан-Уэллсе был финал против Наоми Осаки в 2018 году. На пути к той решающей встрече Дарья переиграла Стивенс, Каролину Возняцки, Анжелику Кербер, Винус Уильямс, но оказать сопротивление японке в борьбе за титул она не смогла и проиграла со счётом 3:6, 2:6. С того момента дальше третьего круга на американском «тысячнике» россиянка не проходила.

Касаткина в лайв-рейтинге занимает 11-е место – это на одну позицию выше, чем до старта «тысячника» в Индиан-Уэллсе. В случае победы на турнире Дарья сможет занять девятую строчку. Стивенс же после первого турнира Солнечного дубля поднимется на четыре позиции и станет 40-й ракеткой мира.

В четвёртом круге Касаткина сыграет с китаянкой Юань Юэ. За этим и другими матчами из Индиан-Уэллса следите на «Чемпионате».