Осака проиграла Мертенс и завершила участие на турнире в Индиан-Уэллсе

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В 1/16 финала она обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 7:5, 6:4.
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Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. За это время Мертенс сделала пять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Осаки семь эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
За выход в четвертьфинал Мертенс сыграет с американкой Кори Гауфф.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.
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