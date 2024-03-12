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Наоми Осака – Элисе Мертенс – 5:7, 4:6 кто победил, результат матча турнира в Индиан-Уэллсе, 12 марта

Осака проиграла Мертенс и завершила участие на турнире в Индиан-Уэллсе
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В 1/16 финала она обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 7:5, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
12 марта 2024, вторник. 01:05 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. За это время Мертенс сделала пять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Осаки семь эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

За выход в четвертьфинал Мертенс сыграет с американкой Кори Гауфф.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь матчей турнира в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
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