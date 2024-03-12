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Нарди: уважаю Синнера за то, что он делает, и всегда стараюсь учиться у него

Нарди: уважаю Синнера за то, что он делает, и всегда стараюсь учиться у него
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123-я ракетка мира итальянский теннисист Лука Нарди поделился мнением о третьей ракетке мира соотечественнике Яннике Синнере.

«Я, как и другие итальянские теннисисты, уважаю Янника за то, что он делает. Мы много раз тренировались вместе. Я всегда стараюсь учиться у него, потому что он отличный парень, трудолюбивый. То, что Янник делает для Италии, для развития тенниса в нашей стране, прекрасно. Благодаря этому наш вид спорта становится всё более популярным. Это просто замечательно. Я надеюсь, что смогу тоже этому поспособствовать. До результатов Янника мне, конечно, далеко, но мы никогда не знаем, что нас ждёт в будущем», — сказал Нарди на пресс-конференции.

Напомним, Нарди обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

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