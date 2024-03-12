Лука Нарди прокомментировал сенсационную победу над Новаком Джоковичем

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди со счётом 4:6, 6:3, 3:6 в третьем круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. После окончания матча итальянец прокомментировал свой грандиозный успех и победу над столь именитым соперником.

«Это чудо, потому что мне 20 лет, я 100-я ракетка мира (на самом деле, — 123-я. прим. „Чемпионата“), и я сегодня победил Новака. Это сумасшествие, просто сумасшествие», — заявил Нарди в интервью на корте после окончания встречи.

Напомним, Нарди попал на турнир в качестве лаки-лузера. Таким образом, серб Новак Джокович впервые за профессиональную карьеру уступил сопернику, находящемуся в таком статусе.

В следующем круге итальянец сыграет с Томми Полом из США.