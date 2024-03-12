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Лука Нарди прокомментировал сенсационную победу над Новаком Джоковичем

Лука Нарди прокомментировал сенсационную победу над Новаком Джоковичем
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Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди со счётом 4:6, 6:3, 3:6 в третьем круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. После окончания матча итальянец прокомментировал свой грандиозный успех и победу над столь именитым соперником.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 марта 2024, вторник. 04:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Лука Нарди
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

«Это чудо, потому что мне 20 лет, я 100-я ракетка мира (на самом деле, — 123-я. прим. „Чемпионата“), и я сегодня победил Новака. Это сумасшествие, просто сумасшествие», — заявил Нарди в интервью на корте после окончания встречи.

Напомним, Нарди попал на турнир в качестве лаки-лузера. Таким образом, серб Новак Джокович впервые за профессиональную карьеру уступил сопернику, находящемуся в таком статусе.

В следующем круге итальянец сыграет с Томми Полом из США.

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