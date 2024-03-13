«Теперь всё так, как я хочу». Руне — о возобновлении работы с Муратоглу

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о совместной работе с известным теннисным менеджером Патриком Муратоглу.

«Хочу сказать, что я очень рад снова работать с Патриком. Теперь всё так, как я хочу. Чувствую себя отлично. Я давно знаком с ним, поэтому мы отлично ладим. Решение возобновить работу моё, и я им доволен. Мне кажется, что оно верное. Мы двигаемся вперёд, обретаем стабильность. Надеюсь, вместе мы сможем добиться больших побед», — приводит слова Руне TennisChannel.

Ранее Муратоглу тренировал Руне с октября 2022 по август 2023 года с коротким перерывом и помог датчанину подняться на четвёртую строчку в рейтинге АТР. В октябре прошлого года Руне начал работать с Беккером, но уже в начале февраля 2024 года объявил о прекращении сотрудничества с немецким специалистом.