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«Теперь всё так, как я хочу». Руне — о возобновлении работы с Муратоглу

«Теперь всё так, как я хочу». Руне — о возобновлении работы с Муратоглу
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Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о совместной работе с известным теннисным менеджером Патриком Муратоглу.

«Хочу сказать, что я очень рад снова работать с Патриком. Теперь всё так, как я хочу. Чувствую себя отлично. Я давно знаком с ним, поэтому мы отлично ладим. Решение возобновить работу моё, и я им доволен. Мне кажется, что оно верное. Мы двигаемся вперёд, обретаем стабильность. Надеюсь, вместе мы сможем добиться больших побед», — приводит слова Руне TennisChannel.

Ранее Муратоглу тренировал Руне с октября 2022 по август 2023 года с коротким перерывом и помог датчанину подняться на четвёртую строчку в рейтинге АТР. В октябре прошлого года Руне начал работать с Беккером, но уже в начале февраля 2024 года объявил о прекращении сотрудничества с немецким специалистом.

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