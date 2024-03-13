Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 13 марта: результаты всех матчей

На турнире категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе (США) в ночь с 12 на 13 марта мск прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны четыре первых матча четвёртого круга — 1/8 финала. В четвертьфинал пробились первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, экс первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки и российская теннисистка Анастасия Потапова. Завершила выступление на турнире российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

Все результаты матчей игрового дня 13 марта:

Анастасия Потапова (Россия, 33) — Ясмине Паолини (Италия, 14) — 7:5, 0:6, 6:3;

Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — Марта Костюк (Украина, 32) — 4:6, 1:6;

Анжелика Кербер (Германия, 607) — Каролина Возняцки (Дания, 204) — 4:6, 2:6;

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан, 79) — 6:1, 6:2.