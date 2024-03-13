Синнер стал пятым теннисистом среди действующих игроков по серии побед в матчах ATP

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер по ходу турнира в Индиан-Уэллсе, который проходит с 6 по 17 марта, занял пятую строчку по серии побед в матчах ATP среди действующих игроков.
Сегодня, 13 марта, итальянец в четвёртом круге обыграл 16-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6, 6:1, достигнув, таким образом 18 побед. Отметим, что четвёртую строчку занимает российский теннисист Даниил Медведев, от которого Янника отделяют всего две победы.
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Напомним, сейчас список выглядит следующим образом:
Новак Джокович, 43 победы (2010–2011);
Рафаэль Надаль, 32 победы (2008);
Энди Маррей, 28 побед (2016–2017);
Даниил Медведев, 20 побед (2020–2021);
Янник Синнер, 18 побед (2023–2024);
Александр Зверев, 16 побед (2021);
Феликс Оже-Альяссим, 16 побед (2022).
Напомним, действующим победителем турнира в Индиан-Уэллсе является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.
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