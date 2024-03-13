Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер стал пятым теннисистом среди действующих игроков по серии побед в матчах ATP

Синнер стал пятым теннисистом среди действующих игроков по серии побед в матчах ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер по ходу турнира в Индиан-Уэллсе, который проходит с 6 по 17 марта, занял пятую строчку по серии побед в матчах ATP среди действующих игроков.

Сегодня, 13 марта, итальянец в четвёртом круге обыграл 16-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6, 6:1, достигнув, таким образом 18 побед. Отметим, что четвёртую строчку занимает российский теннисист Даниил Медведев, от которого Янника отделяют всего две победы.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
13 марта 2024, среда. 04:10 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Напомним, сейчас список выглядит следующим образом:

Новак Джокович, 43 победы (2010–2011);
Рафаэль Надаль, 32 победы (2008);
Энди Маррей, 28 побед (2016–2017);
Даниил Медведев, 20 побед (2020–2021);
Янник Синнер, 18 побед (2023–2024);
Александр Зверев, 16 побед (2021);
Феликс Оже-Альяссим, 16 побед (2022).

Напомним, действующим победителем турнира в Индиан-Уэллсе является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Материалы по теме
Янник Синнер повторил старт сезона Новака Джоковича в прошлом году и Андре Агасси в 1995-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android