Янник Синнер повторил старт сезона Новака Джоковича в прошлом году и Андре Агасси в 1995-м

Сегодня, 13 марта, третья ракетка мира Янник Синнер обыграл 16-ю ракетку мира американца Бена Шелтона и вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

Таким образом, Синнер повторил старт сезона Новака Джоковича (2023 года) и Андре Агасси (1995 года) достигнул 15 побед подряд. Семь побед итальянец одержал на Australian Open – 2024 в Мельбурне, пять в турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и три в Индиан-Уэллсе.

В следующем раунде Синнер сыграет с 32-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой, который в 1/8 финала обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.