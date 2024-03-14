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Медведев выиграл первый сет у Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев выиграл первый сет у Димитрова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, в котором российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
14 марта 2024, четверг. 00:50 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		0
4 		1
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Медведев выиграл первый сет со счётом 6:4.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Григор Димитров в четвёртом круге Индиан-Уэллса.

Напомним, в предыдущем круге Медведев обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду. Димитров, в свою очередь, на стадии полуфинала победил представителя Франции Адриана Маннарино.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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