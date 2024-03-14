«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 14 марта: результаты всех матчей

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в ночь с 13 на 14 марта мск прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны четыре завершающих матча четвёртого круга — 1/8 финала. В четвертьфинал пробились четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, седьмой в рейтинге ATP датчанин Хольгер Руне, девятый в мировой классификации Каспер Рууд из Норвегии и 17-я ракетка мира американец Томми Пол.

Все результаты матчей игрового дня 14 марта:

Каспер Рууд (Норвегия, 9) — Гаэль Монфис (Франция, 54) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4;

Лука Нарди (Италия, 123) — Томми Пол (США, 17) — 4:6, 3:6;

Даниил Медведев (Россия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 13) — 6:4, 6:4;

Тейлор Фритц (США, 12) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.