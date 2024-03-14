Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 14 марта: результаты всех матчей

На турнире категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе (США) в ночь с 13 на 14 марта мск прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны четыре завершающих матча четвёртого круга — 1/8 финала. В четвертьфинал пробились третья ракетка мира Кори Гауфф из США и девятая в рейтинге WTA гречанка Мария Саккари. Завершили выступление на турнире вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 12-я в мировой классификации российская теннисистка Дарья Касаткина.

Все результаты матчей игрового дня 14 марта:

Эмма Наварро (США, 23) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — 6:3, 3:6, 6:2;

Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Кори Гауфф (США, 3) — 0:6, 2:6;

Диан Парри (Франция, 61) — Мария Саккари (Греция, 9) — 2:6, 6:3, 3:6;

Юань Юэ (Китай, 49) — Дарья Касаткина (Россия, 12) — 4:6, 6:4, 6:3.