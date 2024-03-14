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«Вернусь сильнее». Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в Индиан-Уэллсе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, Соболенко (2) сенсационно не сумела преодолеть 1/8 финала соревнований, со счётом 3:6, 6:3, 2:6 проиграв 23-й ракетке мира 22-летней американке Эмме Наварро (23). Для Эммы это победа стала первой в карьере над игроком из топ-5 рейтинга WTA.

«В следующем году я вернусь сильнее в это райское место», — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Отметим, что в прошлом году Соболенко дошла до финала Индиан-Уэллса, где проиграла казахстанке Елене Рыбакиной.

Далее Соболенко планирует выступить на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 19 по 30 марта.