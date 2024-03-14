Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, уверенно обыграв Иржи Легечку

Синнер вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, уверенно обыграв Иржи Легечку
Комментарии

Третья ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал теннисного турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
14 марта 2024, четверг. 21:10 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В четвертьфинальном матче итальянец обыграл 32-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3. Встреча теннисистов длилась 1 час 26 минут. На счету Синнера три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из одиннадцати. Легечка отметился пятью эйсами и тремя двойными ошибками. Представитель Чехии не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android