Синнер вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, уверенно обыграв Иржи Легечку
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Третья ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал теннисного турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
14 марта 2024, четверг. 21:10 МСК
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
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Янник Синнер
Я. Синнер
В четвертьфинальном матче итальянец обыграл 32-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3. Встреча теннисистов длилась 1 час 26 минут. На счету Синнера три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из одиннадцати. Легечка отметился пятью эйсами и тремя двойными ошибками. Представитель Чехии не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.
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