Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томми Пол – Каспер Рууд 6:2, 1:6, 6:3, кто победил, результат матча турнира в Индиан-Уэллсе, 14 марта

Пол вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Медведевым
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился четвертьфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе, где американец Томми Пол встречался с норвежцем Каспером Руудом. Встреча завершилась победой американца со счётом 6:2, 1:6, 6:3.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
14 марта 2024, четверг. 22:55 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
2 		6 3
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минуту. За это время Пол сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Рууда два эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Пол встретится с победителем пары Даниил Медведев – Хольгер Руне (Дания).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь матчей турнира в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android