Пол вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Медведевым

Завершился четвертьфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе, где американец Томми Пол встречался с норвежцем Каспером Руудом. Встреча завершилась победой американца со счётом 6:2, 1:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минуту. За это время Пол сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Рууда два эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Пол встретится с победителем пары Даниил Медведев – Хольгер Руне (Дания).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.