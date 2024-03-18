Андрей Рублёв опустился на шестое место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.

Российский теннисист Андрей Рублёв опустился с пятой на шестую позицию в рейтинге. На прошедшем в Индиан-Уэллсе (США) турнире серии «Мастерс» россиянин дошёл до третьего раунда, где проиграл представителю Чехии Иржи Легечке. Пятое место в рейтинге занял немецкий спортсмен Александр Зверев, добравшийся до четвертьфинала соревнований.

Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в финале «Мастерса» испанцу Карлосу Алькарасу, сохранил четвёртую позицию.

Рейтинг АТР.18 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805.

3 (3). Янник Синнер (Италия) — 8310.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7765.

5 (6). Александр Зверев (Германия) — 5060.

6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4970.

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3875.

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3560.

9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3370.

10 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3300…

16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2265…

39 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1085…

41 (44). Аслан Карацев (Россия) — 1073…

67 (67). Павел Котов (Россия) — 823.