Источник: Соболенко сыграет в Майами, но откажется от интервью во время турнира

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко примет участие на турнире WTA-1000 в Майами (США), сообщает Tennis Channel. Спортсменка откажется от интервью и пресс-конференций во время турнира.

Напомним, сегодня, 19 марта, стало известно о смерти 42-летнего возлюбленного белорусской спортсменки, экс-тренера уфимского «Салават Юлаева» Константина Кольцова. По информации Yahoo News, причиной смерти Кольцова стал суицид.

Напомним, Соболенко неудачно выступила на завершившемся турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Арина сенсационно не сумела преодолеть 1/8 финала соревнований, со счётом 3:6, 6:3, 2:6 проиграв 23-й ракетке мира 22-летней американке Эмме Наварро (23).