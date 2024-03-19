Источник: экс-тренер «Салавата Юлаева» Кольцов покончил с собой

Как сообщают Yahoo News, причиной смерти бывшего тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова стал суицид.

«По данным следователей, в понедельник, 18 марта, примерно в 12:39 (по местному времени. — Прим. «Чемпионата») полиция и пожарно-спасательная служба Бэл-Харбора были отправлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort в связи с гибелью мужчины.

Управление полиции Майами-Дейд, Бюро по расследованию убийств отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства г-на Константина Кольцова (17.04.1981). Никаких подозрений в убийстве не обнаружено», — цитирует полицию Yahoo News.

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 году. Соответственно, в 2011-м он выиграл Кубок Гагарина.