Навратилова прокомментировала недовольство Энди Маррея вопросами о завершении карьеры

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась мнением о спекуляциях вокруг завершения профессиональной карьеры Энди Маррея.

«Постоянно взаимодействовать с прессой утомляет. И Маррей не исключение. Мне было около 25 лет, а меня уже спрашивали о том, когда я завершу карьеру.

В конце концов, я сказала: «Я дам вам знать, когда захочу уйти». В 1993 году я заявила, что следующий год станет моим последним годом, но я жалею, что сделала это, потому что на каждом турнире мне устраивали проводы, и это было утомительно.

Если бы я знала, что так будет, я бы не стала рассказывать о своём решении прессе», — приводит слова Навратиловой портал Tennis365.

В начале марта Маррей заявлял: «Я чувствую, что меня никто не слушает. Я планирую закончить летом. Не знаю, что я ещё могу сказать. Меня спрашивают об этом уже 18 месяцев или около того. Очевидно, это то, о чём я думал. Как только я принял это решение, я озвучил его. Честно говоря, я не понимаю, почему меня продолжают спрашивать», — приводил слова спортсмена Punto de Break.