Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», белорусская теннисистка Арина Соболенко провела тренировку в Майами. Спортсменка примет участие в турнире WTA-1000 в Майами (США). Об этом сообщил Tennis Channel. При этом спортсменка откажется от интервью и пресс-конференций во время турнира.

Теннисистка появилась на корте в чёрном комплекте экипировки. Напомним, сегодня, 19 марта, стало известно о смерти 42-летнего возлюбленного белорусской спортсменки, экс-тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. По информации Yahoo News, причиной смерти Кольцова стал суицид.

Соболенко ранее неудачно выступила на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Арина сенсационно не сумела преодолеть стадию 1/8 финала соревнований.