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Бадоса: Соболенко — одна из моих лучших подруг. Не хочу, чтобы она страдала

Бадоса: Соболенко — одна из моих лучших подруг. Не хочу, чтобы она страдала
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Бывшая вторая ракетка мира, 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о ситуации вокруг белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«Я не хочу об этом говорить. Арина — одна из моих лучших подруг. Мы много с ней говорили накануне и в этот день. Я знаю всю ситуацию, знаю, через что она проходит. Я не хочу, чтобы она страдала. Это очень тяжёлая ситуация. Но я действительно не хочу об этом говорить, потому что обещала ей. Я не стану нарушать обещание, прошу прощения», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 19 марта, стало известно о смерти 42-летнего возлюбленного белорусской спортсменки, экс-тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

Во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) Бадоса сыграет с Соболенко.

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Источник: Соболенко сыграет в Майами, но откажется от интервью во время турнира
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