Возняцки — о ситуации вокруг Соболенко: видеть, как она проходит через это, душераздирающе

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки высказалась о ситуации вокруг белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«Даже представить не могу, через что сейчас проходит Арина. Говорю это и хочу плакать. Это такая ужасная ситуация. Это очень тяжело. Я обратилась к ней и сказала, что буду рядом, если ей что-то понадобится. Я люблю Арину, она замечательный человек. Она всегда такая радостная и открытая. Видеть, как она проходит через это, душераздирающе. Каждый скорбит по-своему. Она проходила мимо, я дала ей пространство. Я дала ей понять, что, если ей что-нибудь понадобится, я здесь, мы все здесь для неё», — сказала Возняцки на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 19 марта, стало известно о смерти 42-летнего возлюбленного белорусской спортсменки, экс-тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.