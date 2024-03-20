Бадоса поделилась ожиданиями от матча с Соболенко на турнире в Майами

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о предстоящей встрече с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Мы очень хорошо знаем друг друга. Я знаю, что она собирается делать. Она знает, что буду делать я. Нас ничего не удивит. Думаю, исход таких встреч, в которых соперники хорошо знают друг друга, определяется по тому, кто лучше играет в данный момент и наносит удары в важных эпизодах. Думаю, это будет именно такой матч. Надеюсь, всё сложится в мою пользу.

Конечно, будет непросто сосредоточиться на матче, учитывая, что происходит вокруг. Нужно себя подготовить. Если я это преодолею, это придаст мне больше уверенности», — сказала Бадоса на пресс-конференции.