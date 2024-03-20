Симона Халеп: когда мне дали четыре года, я собиралась заканчивать карьеру

Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема», румынская теннисистка Симона Халеп на пресс-конференции после матча с Паулой Бадосой, который она проиграла со счётом 6:1, 4:6, 3:6, поделилась своими эмоциями касательно периода, когда она была отстранена за допинг.
- Когда вас наказали на четыре года, вы подумали о завершении карьеры?
— Да, я говорила об этом. Четыре года — это очень много, ведь я уже не очень молода. Так что я собиралась заканчивать карьеру, но я рада, что этого не случилось.
— Что было самым тяжёлым за эти 18 месяцев? Тяжело ли было продолжать верить, что справедливость восстановится и всё плохое уйдёт?
– Мои родители всегда учили меня, как бы это ни звучало на английском: добро всегда побеждает зло. Я очень верила, с первого и до последнего дня, что правда восторжествует. Я знаю, что я чистая и не делала ничего плохого. Так что невозможно нести ответственность за то, что я не совершала.
– А что было самой низшей точкой для вас?
– Когда мне дали четыре года. Четыре года за то, чего я не делала. Это решение меня сильно сломало.
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