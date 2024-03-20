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Симона Халеп: когда мне дали четыре года, я собиралась заканчивать карьеру

Симона Халеп: когда мне дали четыре года, я собиралась заканчивать карьеру
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Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема», румынская теннисистка Симона Халеп на пресс-конференции после матча с Паулой Бадосой, который она проиграла со счётом 6:1, 4:6, 3:6, поделилась своими эмоциями касательно периода, когда она была отстранена за допинг.

- Когда вас наказали на четыре года, вы подумали о завершении карьеры?

— Да, я говорила об этом. Четыре года — это очень много, ведь я уже не очень молода. Так что я собиралась заканчивать карьеру, но я рада, что этого не случилось.

— Что было самым тяжёлым за эти 18 месяцев? Тяжело ли было продолжать верить, что справедливость восстановится и всё плохое уйдёт?

– Мои родители всегда учили меня, как бы это ни звучало на английском: добро всегда побеждает зло. Я очень верила, с первого и до последнего дня, что правда восторжествует. Я знаю, что я чистая и не делала ничего плохого. Так что невозможно нести ответственность за то, что я не совершала.

– А что было самой низшей точкой для вас?

– Когда мне дали четыре года. Четыре года за то, чего я не делала. Это решение меня сильно сломало.

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2024, вторник. 23:20 МСК
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
1 		6 6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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