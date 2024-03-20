Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Турнир будет для неё тяжёлым испытанием». Янчук — о «тысячнике» в Майами для Соболенко

«Турнир будет для неё тяжёлым испытанием». Янчук — о «тысячнике» в Майами для Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук заявил, что сложно предугадать, как потеря скажется на состоянии второй ракетки мира Арины Соболенко.

«Я думаю, это огромная трагедия для Соболенко. Она непредсказуемый игрок, возможно, это беда выбьет её из колеи, но, может быть, наоборот, мобилизует её. В любом случае турнир будет для неё тяжёлым испытанием, тяжёлым и ненужным. Мне кажется, лучше было бы сняться», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, 19 марта стало известно, что тренер команды «Салават Юлаев» Константин Кольцов ушёл из жизни. Белорусская теннисистка состояла с ним в отношениях несколько лет. Причина смерти молодого тренера — оторвавшийся тромб.

Отметим, после этой новости Соболенко вечером провела тренировку в Майами, но отказалась от интервью по ходу самого турнира.

Материалы по теме
Фото
Арина Соболенко провела тренировку в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android