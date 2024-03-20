«Турнир будет для неё тяжёлым испытанием». Янчук — о «тысячнике» в Майами для Соболенко

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук заявил, что сложно предугадать, как потеря скажется на состоянии второй ракетки мира Арины Соболенко.

«Я думаю, это огромная трагедия для Соболенко. Она непредсказуемый игрок, возможно, это беда выбьет её из колеи, но, может быть, наоборот, мобилизует её. В любом случае турнир будет для неё тяжёлым испытанием, тяжёлым и ненужным. Мне кажется, лучше было бы сняться», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, 19 марта стало известно, что тренер команды «Салават Юлаев» Константин Кольцов ушёл из жизни. Белорусская теннисистка состояла с ним в отношениях несколько лет. Причина смерти молодого тренера — оторвавшийся тромб.

Отметим, после этой новости Соболенко вечером провела тренировку в Майами, но отказалась от интервью по ходу самого турнира.