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Остапенко вышла в третий круг турнира в Майами, где сыграет с Калинской

Остапенко вышла в третий круг турнира в Майами, где сыграет с Калинской
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг турнира в Майами. На стадии второго круга она обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2024, четверг. 23:45 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Остапенко сделала три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету немки четыре эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Остапенко встретится с россиянкой Анной Калинской.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Календарь матчей турнира в Майами
Турнирная сетка турнира в Майами
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