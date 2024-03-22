Остапенко вышла в третий круг турнира в Майами, где сыграет с Калинской

Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг турнира в Майами. На стадии второго круга она обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Остапенко сделала три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету немки четыре эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Остапенко встретится с россиянкой Анной Калинской.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.