Остапенко вышла в третий круг турнира в Майами, где сыграет с Калинской
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг турнира в Майами. На стадии второго круга она обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2024, четверг. 23:45 МСК
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
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Елена Остапенко
Е. Остапенко
Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Остапенко сделала три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету немки четыре эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем круге Остапенко встретится с россиянкой Анной Калинской.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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