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Соболенко обыграла Бадосу и вышла в третий круг турнира в Майами

Соболенко обыграла Бадосу и вышла в третий круг турнира в Майами
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.

Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 00:00 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Игра продолжалась 1 час 23 минуты. Соболенко выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету испанки три подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В третьем круге Miami Open Соболенко встретится с украинской теннисисткой Анной Калининой.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлого года обыграла Елену Рыбакину.

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