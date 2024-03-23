Соболенко обыграла Бадосу и вышла в третий круг турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 23 минуты. Соболенко выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету испанки три подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В третьем круге Miami Open Соболенко встретится с украинской теннисисткой Анной Калининой.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлого года обыграла Елену Рыбакину.