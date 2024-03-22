Рублёв рвётся в третий круг Майами! Также бьются Медведев, Павлюченкова, Касаткина. LIVE!

Сегодня ближе к утру по московскому времени должен провести свой матч и действующий чемпион «Мастерса» в Майами Даниил Медведев. Россиянин уже 19-й раз в карьере попробует защитить титул. Все предыдущие попытки оказывались неудачными, хотя порой россиянин останавливался в шаге от этого – например, проигрывал финал турнира на следующий год после победы там. Кстати, до сих пор Даниил не выигрывал дважды один турнир не только подряд, но и вообще за карьеру.

Каковы же шансы Медведева повторить прошлогодний результат в Майами?