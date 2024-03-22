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Медведев, Рублёв, Павлюченкова, Касаткина: онлайн-трансляция Майами-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Рублёв рвётся в третий круг Майами! Также бьются Медведев, Павлюченкова, Касаткина. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн дня на турнире в Майами
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На мартовском «Мастерсе» в ночь с пятницы на субботу пройдут матчи 2-го круга. На кортах появятся и 8 россиян. Подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Майами-2024. В ночь с пятницы на субботу пройдут 33 матча второго круга – 16 из нижней половины сетки у мужчин и оставшиеся 17 – у женщин. На корты среди прочих выйдут и восемь россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (5), Дарья Касаткина (10), Екатерина Александрова (14), Анастасия Павлюченкова (21), Анастасия Потапова (30), Мария Тимофеева (Q) и Элина Аванесян. Отложенный старт проведёт и двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко из Беларуси (2), а также другие представители топ-5 – Янник Синнер (2), Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (5) и Ига Свёнтек (1). Следите за событиями в нашей лайв-статье.

Майами – 2024. Мужчины. Сетка
Майами – 2024. Женщины. Сетка
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
         
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 18:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
1 2 3
         
         
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 18:00 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Клэр Лю
США
Клэр Лю
К. Лю
Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 21:00 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 21:00 МСК
Мария Тимофеева
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Live Даниил Сальников

Увы, но дождь в Майами пока не прекращается. Организаторы говорят, что матчи начнутся не раньше 20:00 по московскому времени.

18:52 Даниил Сальников

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила общественности календарь своих соревнований на 2025 год.

Из нововведений ATP стоит отметить, что со следующего года организация повысит категорию соревнований в Мюнхене, Дохе и Далласе до ATP-500. А «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати, как и анонсировалось, станут двухнедельными.

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18:40 Даниил Сальников

Украинская теннисистка Марта Костюк, 26-я ракетка мира, снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Спортсменка сегодня, 22 марта, должна была стартовать во втором круге соревнований в матче с 57-й ракеткой мира из Нидерландов Аранчей Рус. В сетке украинку заменила лаки-лузер турнира француженка Осеан Доден, 84-я ракетка мира.

18:31 Даниил Сальников

Сегодня ближе к утру по московскому времени должен провести свой матч и действующий чемпион «Мастерса» в Майами Даниил Медведев. Россиянин уже 19-й раз в карьере попробует защитить титул. Все предыдущие попытки оказывались неудачными, хотя порой россиянин останавливался в шаге от этого – например, проигрывал финал турнира на следующий год после победы там. Кстати, до сих пор Даниил не выигрывал дважды один турнир не только подряд, но и вообще за карьеру.

Каковы же шансы Медведева повторить прошлогодний результат в Майами?

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18:21 Даниил Сальников

В ночь с 21 на 22 марта мск на супертурнире в Майами (США) закончились матчи первого круга у мужчин и прошли первые встречи второго раунда у женщин. В мужской сетке свой поединок провёл 39-я ракетка мира Роман Сафиуллин, игравший с аргентинским квалифаером Диего Шварцманом. Когда-то Шварцман занимал восьмое место в рейтинге ATP, а сейчас располагается за пределами первой сотни.

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18:10 Даниил Сальников

А накануне в четверг, 21 марта, на супертурнире в Майами (США) начались матчи второго круга в женском одиночном разряде. На этой стадии в борьбу вступают уже сеяные теннисистки, и одной из них была Анна Калинская (22).

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18:06 Даниил Сальников

Между тем, в Майами идёт дождь. Организаторы сообщают, что поединки начнутся не раньше 19:00 по московскому времени.

18:01 Даниил Сальников

В личных встречах счёт равный — у Соболенко и Бадосы по две победы. Бадоса выигрывала в 2021 году на харде в Цинциннати и на Итоговом чемпионате WTA в Гвадалахаре, а Соболенко затем дважды брала верх в Штутгарте, на грунте в зале — в полуфинале в 2022 году и в четвертьфинале в прошлом сезоне.

18:00 Даниил Сальников

Через несколько минут должен начаться матч второго круга, в котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с испанской спортсменкой Паулой Бадосой (80-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте «Грэндстэнд» и начнётся чуть позже 18:00 мск.

Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 18:00 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
17:56 Даниил Сальников

Ранее Рублёв и Махач друг с другом не играли. Победитель этой встречи сыграет в третьем круге соревнований с лучшим в паре Энди Маррей (Великобритания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

17:56 Даниил Сальников

Совсем скоро состоится матч второго круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Чехии Томашем Махачем (60-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на корте Бутча Бухгольца и начнётся чуть позже 18:00 мск.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
         
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
17:53 Даниил Сальников

Расписание матчей с участием россиян 22-23 марта на кортах Майами.

17:51 Даниил Сальников

Начинается новый игровой день на «Мастерсе» в Майами. За чем следить 22 марта на кортах Флориды — читайте в нашем материале.

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