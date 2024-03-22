Рублёв рвётся в третий круг Майами! Также бьются Медведев, Павлюченкова, Касаткина. LIVE!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Майами-2024. В ночь с пятницы на субботу пройдут 33 матча второго круга – 16 из нижней половины сетки у мужчин и оставшиеся 17 – у женщин. На корты среди прочих выйдут и восемь россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (5), Дарья Касаткина (10), Екатерина Александрова (14), Анастасия Павлюченкова (21), Анастасия Потапова (30), Мария Тимофеева (Q) и Элина Аванесян. Отложенный старт проведёт и двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко из Беларуси (2), а также другие представители топ-5 – Янник Синнер (2), Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (5) и Ига Свёнтек (1). Следите за событиями в нашей лайв-статье.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Увы, но дождь в Майами пока не прекращается. Организаторы говорят, что матчи начнутся не раньше 20:00 по московскому времени.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила общественности календарь своих соревнований на 2025 год.
Из нововведений ATP стоит отметить, что со следующего года организация повысит категорию соревнований в Мюнхене, Дохе и Далласе до ATP-500. А «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати, как и анонсировалось, станут двухнедельными.
Украинская теннисистка Марта Костюк, 26-я ракетка мира, снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Спортсменка сегодня, 22 марта, должна была стартовать во втором круге соревнований в матче с 57-й ракеткой мира из Нидерландов Аранчей Рус. В сетке украинку заменила лаки-лузер турнира француженка Осеан Доден, 84-я ракетка мира.
Сегодня ближе к утру по московскому времени должен провести свой матч и действующий чемпион «Мастерса» в Майами Даниил Медведев. Россиянин уже 19-й раз в карьере попробует защитить титул. Все предыдущие попытки оказывались неудачными, хотя порой россиянин останавливался в шаге от этого – например, проигрывал финал турнира на следующий год после победы там. Кстати, до сих пор Даниил не выигрывал дважды один турнир не только подряд, но и вообще за карьеру.
Каковы же шансы Медведева повторить прошлогодний результат в Майами?
В ночь с 21 на 22 марта мск на супертурнире в Майами (США) закончились матчи первого круга у мужчин и прошли первые встречи второго раунда у женщин. В мужской сетке свой поединок провёл 39-я ракетка мира Роман Сафиуллин, игравший с аргентинским квалифаером Диего Шварцманом. Когда-то Шварцман занимал восьмое место в рейтинге ATP, а сейчас располагается за пределами первой сотни.
А накануне в четверг, 21 марта, на супертурнире в Майами (США) начались матчи второго круга в женском одиночном разряде. На этой стадии в борьбу вступают уже сеяные теннисистки, и одной из них была Анна Калинская (22).
Между тем, в Майами идёт дождь. Организаторы сообщают, что поединки начнутся не раньше 19:00 по московскому времени.
В личных встречах счёт равный — у Соболенко и Бадосы по две победы. Бадоса выигрывала в 2021 году на харде в Цинциннати и на Итоговом чемпионате WTA в Гвадалахаре, а Соболенко затем дважды брала верх в Штутгарте, на грунте в зале — в полуфинале в 2022 году и в четвертьфинале в прошлом сезоне.
Через несколько минут должен начаться матч второго круга, в котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с испанской спортсменкой Паулой Бадосой (80-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте «Грэндстэнд» и начнётся чуть позже 18:00 мск.
Ранее Рублёв и Махач друг с другом не играли. Победитель этой встречи сыграет в третьем круге соревнований с лучшим в паре Энди Маррей (Великобритания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
Совсем скоро состоится матч второго круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Чехии Томашем Махачем (60-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на корте Бутча Бухгольца и начнётся чуть позже 18:00 мск.
Расписание матчей с участием россиян 22-23 марта на кортах Майами.
Начинается новый игровой день на «Мастерсе» в Майами. За чем следить 22 марта на кортах Флориды — читайте в нашем материале.
- 22 марта 2024
-
18:53
-
18:29
-
18:23
-
17:50
-
17:39
-
15:15
-
15:00
-
14:10
-
12:54
-
12:27
-
06:46
-
06:35
-
06:31
-
05:06
-
03:01
-
01:52
-
00:49
-
00:29
- 21 марта 2024
-
23:35
-
23:24
-
23:19
-
22:48
-
22:24
-
21:42
-
21:23
-
21:03
-
21:00
-
20:15
-
20:09
-
19:57
-
19:46
-
19:36
-
18:57
-
18:32
-
18:13