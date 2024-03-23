Бадоса: знала, что Соболенко будет играть хорошо или нормально. Она очень сильная личность

Испанская теннисистка Паула Бадоса, действующая 80-я ракетка мира, высказалась о своём матче со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США). На этой неделе ушёл из жизни бывший возлюбленный белоруски хоккейный тренер Константин Кольцов, вследствие чего матч был перенесён с четверга на пятницу, а сама Соболенко отказалась от общения с журналистами.

«Сложно ли было сдерживать эмоции? Честно говоря, мы обе довольно сильны морально. Мы сильные девушки. Арина это доказала. Я это доказала. Мы знали, как отключиться в те полтора часа матча.

Арина играла очень хорошо, я тоже. Думаю, всё было вполне прилично. Это происходит потому, что мы знаем, что через многое прошли в жизни, мы знаем, как разделить этот момент.

Хладнокровие Арины? Нет, я совсем не удивилась. Как я уже говорила, она очень, очень сильная девушка, сильная личность. Это всегда можно увидеть на корте, а я знаю её и за его пределами. Меня это совсем не удивляет.

Знала, что она будет играть хорошо или нормально. Я сказала Арине, что желаю ей всего наилучшего. Посмотрим, сможет ли она далеко зайти на турнире», — сказала Бадоса на пресс-конференции на турнире в Майами.