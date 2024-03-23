Павлюченкова и Александрова сыграют дерби в 3-м круге Майами. А Рублёв опять уступил чеху

В пятницу из-за дождя были проведены далеко не все матчи второго раунда.

22 марта на супертурнире в Майами (США) состоялся очередной соревновательный день. Ввиду дождя, обрушившегося на город, были сыграны далеко не все запланированные матчи второго раунда, но некоторые поединки с участием россиян всё же удалось провести. В мужской сетке Андрей Рублёв, посеянный под пятым номером, играл с 23-летним чехом Томашем Махачем, замыкающим топ-60 рейтинга ATP. Это был их первый очный матч.

В первом сете Рублёв неудачно играл в геймах на приёме — настолько, что ни разу не добрался до брейк-пойнтов. При этом в пятом гейме россиянин ещё и на подаче сплоховал, и соперник, реализовавший второй брейк-пойнт, быстро добился победы в партии — 6:4 за 29 минут.

Во втором сете Махач добился брейка ещё быстрее, уже в третьем гейме. Тут у Андрея уже были шансы отыграться, но он упустил оба брейк-пойнта, в шестом гейме и в 10-м, когда Томаш подавал на матч. В итоге чешский теннисист реализовал первый же матчбол — 6:4, 6:4 за 1 час 6 минут.

Таким образом, Рублёв потерпел второе поражение подряд. И вновь от представителя Чехии. Напомним, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Андрей в третьем круге уступил Иржи Легечке, причём с таким же счётом — 4:6, 4:6.

А в женской сетке удалось закончить два матча с участием россиянок. Анастасия Павлюченкова (21) играла с 325-й ракеткой мира американкой Шелби Роджерс, попавшей в сетку по защищённому рейтингу. Они впервые играли друг с другом, и Анастасия одержала убедительную победу.

Первый сет Павлюченкова начала с того, что проиграла свою подачу. Но в дальнейшем россиянка успешно действовала в своих геймах, а сама сделала три брейка и забрала партию со счётом 6:2. По ходу второго сета у обеих теннисисток были брейк-пойнты, только вот россиянка своими шансами пользовалась, а американка — нет. Анастасия вела 5:0 с двумя брейками, «баранку» повесить не смогла, но в седьмом гейме подала на матч — 6:2, 6:1 за 1 час 16 минут.

Екатерина Александрова (14) вышла на корт с 34-й ракеткой мира Донной Векич из Хорватии. По личным встречам у них было 2-2, причём в полуфинале Линца-2024 Александрова одержала волевую победу — 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6). В этот раз Екатерина также оказалась сильнее, причём без потери партии.

В первом сете определяющим стал шестой гейм, когда Александрова сделала брейк под ноль. При этом в предыдущих своих геймах россиянка отыграла три брейк-пойнта. Получив преимущество, Екатерина в дальнейшем не отдала ни одного очка на своей подаче — 6:3 за 35 минут.

Во второй партии Векич нацелилась на ранний брейк, но Александрова во втором гейме спаслась с четырёх брейк-пойнтов. Как и в первом сете, всё решил брейк под ноль — в этом случае россиянка удачно отработала на приёме в седьмом гейме. Подавая на матч, Екатерина отыграла ещё один брейк-пойнт, а потом реализовала первый же матчбол — 6:3, 6:4 за 1 час 25 минут.

В третьем раунде Майами Павлюченкова и Александрова как раз и сыграют друг с другом — на турнире состоится российское дерби.

Кроме того, матч Дарьи Касаткиной (10) и американки Клэр Лю (Q) был остановлен при счёте 2:0, 40:40 в пользу россиянки, которая быстро успела повести с брейком. А игры с участием Даниила Медведева (3), Анастасии Потаповой (30), Элины Аванесян и Марии Тимофеевой (Q) даже не начинались. Все эти встречи, если не вмешается погода, будут сыграны уже в субботу, 23 марта.

Супертурнир в Майами завершится 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».